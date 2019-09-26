ABD’den yeni provokasyon: Suriye’ye kimyasal suçlaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Suriye hükümetinin İdlib’de klorin gazı kullandığını ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye hükümetinin Mayıs ayında İdlib’de kimyasal silah kullandığını ileri sürdü.

Pompeo yaptığı basın toplantısında “Esad rejimi bazıları savaş suçları ve insanlık suçu seviyesine ulaşan sayısız mezalimden sorumludur. Bugün ABD’nin, Esad rejiminin 19 Mayıs’ta kimyasal silah olarak klorin kullandığı sonucuna ulaştığını ilan ediyorum” dedi.

Pompeo'nun bu açıklamasından saatler önce Suriye ordusundan bir yetkili, Beyaz Miğferler'in iki yıl önce Han Şeyhun'da kimyasal saldırı provokasyonunu hazırladığı yeraltı sığınağının bulunduğunu açıklamıştı. ABD, iki yıl önce, Suriye'nin Han Şeyhun'da kimyasal saldırı düzenlediğini öne sürerek füze saldırısı düzenlemişti.

