ABD'den Venezuela'nın havayolu şirketine yaptırım

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'nın havayolu şirketi Conviasa'ya yaptırım uygulamaya başladıklarını açıkladı.

ABD, Venezuela'ya yönelik yaptırımlarını sürdürüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'ya ait havayolu şirketi Conviasa'ya yaptırım uygulamaya başlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pompeo, "Maduro ve çürümüş yoldaşları, yaptıkları demokrasi gaspını güçlendirmek için Venezuela devletine ait CONVIASA havayolu şirketini kullanıyorlar. Bugün ABD, Maduro'nun yozlaşmış iktidarını korumak için yaptığı devlete ait varlıklara yönelik sömürüsüne karşı bir adım daha atmıştır" dedi.