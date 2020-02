ABD'den Venezuela'nın havayolu şirketine yaptırım

ABD, Venezuela'ya yönelik yaptırımlarını sürdürüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'ya ait havayolu şirketi Conviasa'ya yaptırım uygulamaya başlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pompeo, "Maduro ve çürümüş yoldaşları, yaptıkları demokrasi gaspını güçlendirmek için Venezuela devletine ait CONVIASA havayolu şirketini kullanıyorlar. Bugün ABD, Maduro'nun yozlaşmış iktidarını korumak için yaptığı devlete ait varlıklara yönelik sömürüsüne karşı bir adım daha atmıştır" dedi.

Maduro and his corrupt cronies use #Venezuela's state owned airline CONVIASA to support their usurpation of democracy in Venezuela. Today, the U.S. took a further step toward ending #Maduro's exploitation of state-owned assets that preserve his corrupt grip on power.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 7, 2020