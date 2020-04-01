ABD’den Türkiye’ye İdlib mesajı: S-400'leri Ankara'nın ortasından çıkartın

ABD’nin NATO Büyükelçisi Hutchison, Türkiye'nin İdlib için talep ettiği askeri destek hakkında verdiği mesajda 'Bazı yetkinlikleri Türkiye'ye vermemize mani olan şey Rus savunma sistemi' dedi.

ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Perşembe günü yapılacak NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde video-konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında uluslararası medya kuruluşlarından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hutchison, toplantıda koronavirüsle mücadele ve Türkiye'nin İdlib için talep ettiği askeri destek hakkında mesajlar verdi.

Deutsche Welle Türkçe'den Değer Akal'ın haberine göre, Türkiye’nin İdlib için yardım talebini değerlendiren ABD’nin NATO Büyükelçisi Hutchison, kapsamlı bir yardım için Rus yapımı S-400’lerin "Ankara’nın ortasından çıkartılmasının" şart olduğunu söyledi.

RUSYA'NIN YARDIM 'HAMLESİ'

ABD Büyükelçisi Hutchison, "NATO ve Rusya koronavirüs ile mücadelede işbirliği yapmalı mı? Rus doktorların, NATO müttefiki İtalya’da olmasını bir tehdit olarak algılıyor musunuz?" sorusunu da yanıtladı.

Hutchison, "İnsani bir kriz, sağlık ile ilgili bir kriz yaşıyoruz. Birbirimize yapabileceğimiz her yardımı yapmalıyız" demekle birlikte Rusya’nın ve Çin'in "dezenformasyon girişimleri"nde bulunduğunu öne sürerek bunlara göz yumulmaması gerektiğini ve "gereken tepki"nin verildiğini söyledi.

TÜRKİYE'YE S-400 MESAJI

Hutchison, DW Türkçe'nin Türkiye'nin İdlib konusunda hem NATO'dan hem ABD'den askeri destek talep ettiği, bu talebe nasıl yanıt verildiğine ilişkin sorusunu yanıtlarken ilginç mesajlar da verdi.

"Hedef oldukları saldırılar karşısında Türkiye'nin yanındayız. Rusların Esad rejimine arka çıktığını biliyoruz ve bu Türkiye için ağır bir durum. Türkiye'nin, çok sayıda Türk askerinin ölmesine yol açan Rusya destekli Suriye saldırılarını geri püskürtebilmesini umut ediyoruz” diyen ABD'li büyükelçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler Türkiye'ye yardım edecek bir paketi oluşturmayı umut ediyoruz. Suriye’nin saldırganlığına karşı koymasına destek amacıyla bazı yetkinlikleri Türkiye'ye vermemize mani olan şey Rus savunma sistemi. Bunun faaliyete geçirilmeyeceğini umut ediyoruz. Rusya ve Suriye saldırganlığının kurbanı oldukları için Türklerin, Ankara'nın ortasındaki Rus savunma sistemini buradan çıkartmalarını, bu sayede de bize Suriye’deki sivilleri koruyabilmelerine tümüyle yardımcı olabilme özgürlüğünü temin etmelerini umuyoruz."