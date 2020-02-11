ABD'den taksit taksit 'hasar' açıklaması: 106 askerde beyin hasarı

İran'ın ABD'nin Irak'taki askeri üslerine yaptığı saldırı sonrası önce hiçbir hasar olmadığını açıklayan ABD, askerlerin sağlık durumuna ilişkin parça parça açıklama yapmaya, beyin hasarı geçirdiğini duyurduğu askerlerin sayısını yavaş yavaş artırmaya devam ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, İran'ın 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki askeri üslerine gerçekleştirdiği saldırılarda 109 askerinin travmatik beyin hasarına uğradığını açıkladı. ÖNCE YARALI YOK DENİLDİ, SONRA YAVAŞ YAVAŞ ARTIRILDI Bu rakam geçen ay 64 olarak açıklanan ABD askerinin neredeyse iki katına denk geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yaptığı saldırılarla ilgili ilk açıklamasında yaralanan bir ABD askeri olmadığını söylemişti. BBC Türkçe'nin haberine göre, Pentagon'un açıklamasına göre yaralanan askerlerden 76'sı görevine geri döndü. Ordu generallerinden Mark Milley, geçen ay yaptığı açıklamada travmatik beyin hasarından muzdarip askerlerin orta halli vakalar olduğunu ifade etmişti. İLGİLİ HABER Trump'tan İran'ın ABD üssüne saldırısı sonrası ilk açıklama