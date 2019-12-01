ABD'den Suriye Anayasa Komitesi açıklaması

​Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, 'Beşar Esad rejiminden gelen ön koşullar, komitenin prosedür kurallarını açıkça ihlal etmektedir' dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde geçen hafta başlaması öngörülen Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına ilişkin açıklama yaptı.

Ortagus, açıklamasında, "ABD, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pederson'ın Suriye Anayasa Komitesinin çalışmalarını hızlandırma yolundaki çabalarını destekliyor. Beşar Esad rejiminden gelen ön koşullar, komitenin prosedür kurallarını açıkça ihlal etmektedir ve Astana Grubu ile Suriye 'Küçük Grubu' tarafından desteklenen çalışmaları geciktirmeye yöneliktir" dedi.

Sadece BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanmasının yeterli olmayacağını belirten Ortagus, bunun yanında ülke genelinde ateşkes ilan edilmesinin, tutukluların serbest bırakılmasının, ülkede serbest ve adil seçimlerin yapılabilmesi için uygun ortamın hazırlanmasının da hayati derecede önemli olduğunu söyledi.

Öte yandan, Cenevre’de 5 gün sürmesi beklenen mini komite görüşmelerinin devam ettirilememesi üzerine Suriye devlet haber ajansı SANA, görüşmelerin Türkiye destekli "muhalif"lerin gündemi reddetmesi nedeniyle tıkandığını duyurmuştu.