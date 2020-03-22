ABD'den şirketleri koruma hamlesi: 4 trilyon dolar likidite sağlayacağız

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, koronavirüs salgını nedeniyle şirketlerin ve ekonominin zarar görmemesi için Amerikan Merkez Bankası Fed ile işbirliği içinde krediler kapsamında piyasaya 4 trilyon dolar likiditenin sağlanacağını duyurdu.
Bu paranın önümüzdeki 90-120 gün içinde Fed tarafından piyasaya sağlanacağı belirtildi.
BBC Türkçe'nin haberine göre, Kongre'de onaylanması gereken yasa taslağı kapsamında ailelere tek seferlik 3 bin dolarlık bir ödemenin yapılması da öngörülüyor.
Mnuchin, yasa tasarısının Trump yönetimi tarafından Pazar günü tamamlanmasının, Pazartesi günü de Kongre'nin onayına sunulmasının beklendiğini söyledi.