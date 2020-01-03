ABD'den saldırı sonrası İran'a bir tehdit daha!

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırı sonrası yaptığı açıklamada, 'Eğer İran ABD ve müttefiklerine saldırmaya devam ederse, petrol rafinelerinin yok edilmesi gibi en ağır bedelleri ödeyecektir' tehdidinde bulundu.