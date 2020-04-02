ABD'den Rus yardımına ilişkin açıklama: Birlikte çalışma zamanı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, koronavirüs salgınına karşı Rusya'yla ortak çalışacaklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yeni koronavirüse karşı mücadelede Rusya'dan gelen yardımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Ortagus yaptığı yazılı açıklamada "ABD, Kovid-19 ile küresel mücadeleye kendini adamıştır. Dünya genelinde kriz müdahalesine ve insani eyleme cömert ve güvenilir bir katkıda bulunuyoruz, ancak bunu tek başımıza yapamayız" derken, "G20 ülkeleri geçen hafta koronavirüsü yenmek için birlikte çalışmaya karar verdiler ve kritik olarak ihtiyaç duyulan malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak için bu ülkelerle ve diğerleriyle yakın bir şekilde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Ortagus, Rusya'dan gelen yardıma ilişkin ise şöyle konuştu:

"ABD Başkanı Trump ve Devlet Başkanı Putin arasında 30 Mart'ta yapılan telefon görüşmesini takiben ABD, 1 Nisan'da New York'ta Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'na (FEMA) teslim edilen solunum cihazları ve kişisel koruyucu ekipmanlar da dahil olmak üzere gerekli tıbbi malzemeleri Rusya'dan satın almayı kabul etti. Her iki ülke de geçmişteki kriz zamanlarında birbirlerine insani yardım sağlamıştır ve hiç süphesiz gelecekte de aynını yapacaktır. Hepimizin hayatını tehdit eden ortak bir düşmanın üstesinden gelmek için birlikte çalışma zamanı."