ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına uyarı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ta öldürülmesine ilişkin, Lübnan'da yaşayan ABD vatandaşlarına çağrıda bulundu.
Açıklamada, ABD vatandaşlarından, son gelişmelerden haberdar olmaları için elçiliğin sitesinin yanı sıra yerli ve uluslararası basın yayın organlarını takip etmeleri istendi.
Açıklamada, ABD vatandaşlarına Lübnan'daki Batılıların uğrak yerlerinde "uyanık ve tedbirli olmaları" uyarısında bulunuldu.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, dün Bağdat Havalimanı'nda ABD saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.