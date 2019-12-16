ABD'den KDHC'ye 'müzakere' çağrısı

ABD Özel Temsilcisi Stephen Biegun, KDHC'ye 'Biz buradayız, şu işi bitirelim' diyerek müzakere çağrısında bulundu.

ABD'nin KDHC Özel Temsilcisi Stephen Biegun, iki ülkenin masaya oturması yönünde çağrı yaptı.

BBC'de yer alan habere göre, Biegun, KDHC'li yetkililere "İşimizi yapma zamanı geldi. Şu işi bitirelim. Biz buradayız ve bize nasıl ulaşabileceğinizi biliyorsunuz" çağrısında bulundu.

KDHC'nin yeni bir nükleer silahlardan arınma uzlaşması sunmaması durumunda ABD'nin "Noel hediyesi" beklemesi gerektiği sözlerini "düşmanca, negatif ve çok gereksiz" olarak niteleyen Biegun, ABD'nin "bir son süresi değil, bir amacı olduğunu" savundu.

KDHC, Sohae Uydu Fırlatma Tesisi'nde 8 Aralık'ta "çok önemli bir test" yaptığını açıklamış, 14 Aralık'ta ikinci bir deneme yapılmıştı. Denemenin içeriğine ilişkin bilgi verilmemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer programından tamamen vazgeçmemesi halinde, KDHC'ye yönelik ambargoları kaldırmayacağını duyurmuş, KDHC ise ABD'nin kabul edilebilir bir teklif yapmadığını ve "yeni bir yol bulacağını" açıklamıştı.