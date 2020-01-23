ABD’den Kasım Süleymani’nin halefine tehdit

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Hook, Kasım Süleymani’nin yerine atanan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’yi tehdit etti.

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin yerine atanan İsmail Kaani’yi tehdit etti.

ABD’nin Irak’ta düzenlediği hava saldırısında öldürdüğü Süleymani’nin yerine geçen Kaani için Hook, “Eğer Kaani de Amerikalıları öldürme yolunu izlerse aynı sonu paylaşacaktır” dedi.

Davos Zirvesi’nde Suudi sermayeli Şarkul Avsat gazetesine konuşan Hook “Bu yeni bir tehdit değil. Başkan (Trump) Amerikan çıkarlarını korumak için kararlı bir karşılık vereceğini her zaman söylemiştir” diye ekledi.

