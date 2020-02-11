ABD'den Jeffrey'nin Türkiye ziyareti öncesi 'İdlib' açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Jeffrey'nin yarın Türkiye'ye yapacağı ziyarete ve İdlib'deki gelişmeler ilişkin açıklama geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama geldi.

Açıklama şu şekilde:

Büyükelçi Jeffrey, Esad rejiminin Rusya’nın desteğiyle #İdlib’de gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı askeri saldırıyı & Suriye’deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için birlikte nasıl çalışabilecegimizi ele almak üzere Ankara’da üst düzey Türk yetkililerle görüşecektir.

Rusya, İran rejimi, Hizbullah & Esad rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri, BMGK’nın 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye’de tesisini ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellemektedir.

Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz.