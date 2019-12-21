ABD'den İsrail'e soruşturma açılmasına tepki

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatılması kararına 'İsrail’i haksız yere hedef alan her türlü eylemin karşısındayız' diyerek tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Uluslararası Ceza Mahkemesi(UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda’nın İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatılması kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pompeo, açıklamasında, "Başsavcı, bu eylemi gerçekleştirerek, mahkemenin soruşturmaya devam etme yetkisi hakkında ciddi yasal soruların bulunduğunu açıkça kabul etmiştir. Buna ve İsrail’i haksız yere hedef alan her türlü eylemin karşısındayız" dedi.

Filistin’i bağımsız bir devlet olarak görmediklerini belirten Pompeo, Filistin’in UCM de dahil olmak üzere, uluslararası kurum ve kuruluşlara devlet olarak katılma hakkına sahip olmadığını savundu.

Pompeo, ABD ve İsrail’in UCM’ye üye olmadığını söyleyerek şöyle dedi:

"ABD olarak, UCM’nin Roma Statüsü’nün bir parçası olmayan taraflara karşı çıkarımda bulunmasına uzun zamandır itiraz ediyoruz. UCM’ye katılmayı seçen ulusların kararına saygı duyuyor ve buna karşılık olarak ABD ve İsrail’in buna katılmama kararına saygı duyulmasını istiyoruz. İsrail ile Filistinliler arasında kapsamlı ve kalıcı bir barış sağlanmasına derinden, sıkı ve tutarlı bir şekilde bağlıyız. Bu çatışmayı sonlandırmanın tek gerçekçi yolu doğrudan müzakerelerdir."