ABD’den İran Merkez Bankası’na yaptırım

ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada İran Merkez Bankası’nı yaptırım listesine aldıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada İran Merkez Bankası’na yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

Reuters’ın haberine göre Trump yaptırımın ayrıntıları konusunda bir açıklama yapmadı.

Toplantıda konuşan ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin de İran Merkez Bankası’nın Tahran’ın son para kaynağı olduğunu ileri sürdü.

Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine Yemenli Husiler’in üstlendiği saldırıların ardından İran’ı suçlamayı sürdüren ABD Başkanı ayrıca Tahran'a askeri müdahalenin her zaman bir seçenek olduğunu ve ABD ordusunun her zaman “hazırlıklı” olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo daha önce Suudi Arabistan’daki saldırılarla ilgili “savaş sebebi” açıklaması yapmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Suudi Arabistan'daki saldırıları bahane ederek İran'a düzenlenebilecek herhangi bir saldırının bölgede topyekün savaşa yol açacağını dile getirmişti.