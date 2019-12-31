ABD'den Irak'taki vatandaşlarına uyarı

ABD'nin yaptığı saldırıların ardından Iraklı vatandaşların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde protesto yapması üzerine elçilikten açıklama geldi.
Büyükelçiliğin açıklamasında “Bina yakınlarında protestolar sürerken Amerikan vatandaşlarının binaya yaklaşmamaları gerekiyor. Vatandaşlarımız can güvenliklerini korumalı ve olağanüstü durum için hazırlıklı olmalı” denildi.
Bugün binlerce Iraklı, ABD elçiliği önünde toplanarak ABD'nin yaptığı saldırıları protesto etmiş, protestolarda ABD bayrağı yakılmıştı.