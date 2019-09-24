ABD’den Irak'taki vatandaşlarına 'güvenlik' uyarısı

ABD Bağdat Büyükelçiliği’nin bulunduğu Yeşil Bölge’ye dün gece düzenlenen füze saldırısının ardından büyükelçilik vatandaşlarına ‘artan gerilimlere karşı teyakkuzda olma’ tavsiyesinde bulundu.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün gece ABD Büyükelçiliği’nin de içinde bulunduğu Yeşil Bölge’ye düzenlenen füze saldırısının ardından bugün büyükelçilik tarafından vatandaşlarına “teyakkuzda olma” uyarısı yapıldı.

ABD Bağdat Büyükelçiliği yayımladığı mesajla “ABD vatandaşlarına bölgede artan gerilimlere karşı teyakkuzda olma” tavsiyesinde bulundu.

Büyükelçilik mesajında Irak’taki büyük kentlerde özellikle gece saatlerinde, ABD vatandaşlarının bir araya geldiği yerleri hedefleyen saldırılar düzenlenebileceği belirtildi.

Bağdat’taki ABD liderliğindeki koalisyon tarafından yapılan açıklamadaysa saldırıların “hoşgörülmeyeceği” belirtilerek koalisyonun “kendini savunma hakkı”nı saklı tuttuğu ifadesine yer verildi.

Koalisyondan yapılan açıklamada dün gece Yeşil Bölge’ye düzenlenen saldırıda ABD Büyükelçiliği yakınlarına iki füzenin düştüğü, füzelerin herhangi bir ABD ya da koalisyon tesisine isabet etmediği belirtildi.

Saldırıyı üstlenen olmamıştı.