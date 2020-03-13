ABD’den Irak’ta misilleme

Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon Irak’ta Perşembe günü Hizbullah'a yönelik hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Irak’taki ABD hedeflerine yönelik son aylarda artan saldırılardan sorumlu tutulan Hizbullah'ın silah depolarının hedef alındığı ve örgütün saldırı kapasitesinin büyük ölçüde zayıflatıldığı belirtildi.

Savunma Bakanı Mark Esper Başkan geçtiğimiz perşembe günü Trump’ın kendisine “Gerekenin yapılması için yetki verdiğini” söylemiş, misilleme olarak düzenlenebilecek olası bir hava harekatının İran içinde bir noktayı hedef alıp almayacağı sorusuna verdiği yanıtta ABD açısından bu aşamada Irak içindeki milis grupların öncelik olacağı mesajını vermişti.

Irak’ta yaklaşık 5 bin Amerikan askeri bulunuyor.