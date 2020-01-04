ABD'den Irak’ta hava saldırıları: Haşdi Şabi hedef alındı

ABD’nin dünkü hava saldırısından 24 saat sonra Bağdat’ın kuzeyinde hava saldırıları düzenlendi. Irak devlet televizyonu ABD'nin Haşdi Şabi konvoyunu hedef aldığını duyurdu. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

ABD’nin dünkü saldırılarından 24 saat sonra Bağdat’ta gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında Haşdi Şabi konvoyu hedef alındı.

Irak devlet televizyonu ABD'nin Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi konvoyunu hedef aldığını duyurdu.

Reuters’ın haberine göre Irak ordusundan bir yetkili Bağdat kuzeyindeki Taci’de Irak ordusuna bağlı Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin hedef alındığı saldırılarda 6 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ağır yaralandığını söyledi.

Saldırıda hedef alınan 3 araçtan 2’sinin yandığı, araçta 6 kişinin yanmış cesetlerinin bulunduğu belirtildi.

Iraklı yetkili saldırıların yerel saatle gece 01.12’de gerçekleştiğini söyledi.

Sky News’un görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, vurulan iki araçta Haşdi Şabi yöneticileri yer alıyordu. Yerel kaynaklar, saldırıda Haşdi Şabi'ye bağlı İmam Ali Tugayları'nın komutanı Şibl Zeydi'nin yaşamını yitirdiğini iddia etti.

Press TV'nin aktardığına göre ise Haşdi Şabi vurulan araçtakilerin sağlıkçılar olduğunu, Haşdi Şabi liderleri olmadığını açıkladı.

ABD dün gece saatlerinde Bağdat Havaalanı'na düzenlediği füze saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Irak ordusuna bağlı Şii milis gücü Haşdi Şabi İkinci Komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis'in de içinde bulunduğu 10 kişiyi öldürmüştü.

