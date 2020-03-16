ABD'den Irak'a: Üslerimizi korumak adına gereken adımları atarız

Irak'ta ABD üssüne yönelik saldırıların ardından Washington, Bağdat'ın 'koalisyon mensuplarını koruma zorunluluğu bulunduğunu' savundu ve 'gerekirse meşru müdafaa için ek önlemlerin alınacağını' bildirdi.

ABD, Irak'ta bulunan Taci askeri hava üssüne saldırılar düzenlenmesinin ardından Irak hükümetine "koalisyon askerlerini koruma zorunluluğu olduğunu" söyledi ve "gerekirse ek önlem" alacağını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, "ülkedeki koalisyon güçlerini korumak adına gerekli adımları atacağı" açıklamasında bulunduğu belirtildi.

Dün gerçekleştiği belirtilen görüşme hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da “Bakan Pompeo, Irak hükümetinin, IŞİD’e karşı mücadeleye destek veren koalisyon mensuplarını korumak zorunluluğu bulunduğunu tekrarladı. Amerikan hayatlarına yönelecek saldırı ve tehditlere müsamaha gösterilmeyeceğini ve gerekirse meşru müdafaa için gereken ek önlemlerin alınacağını vurguladı” dedi.

Pompeo’nun ayrıca, "saldırılardan sorumlu olanlardan hesap sorulması gerektiğini" söylediği de kaydedildi.

Irak’ta ABD askerlerinin de bulunduğu Taci Üssü'ne bir hafta içinde iki defa füzeyle saldırı düzenlenmişti. Saldırılarda ikisi ABD’li biri İngiliz üç asker ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.