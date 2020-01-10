ABD'den Irak'a 'çekilme gündemimizde yok' yanıtı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus Irak'tan çekilmenin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD ordusunun Irak'tan çekilmesinin gündemlerinde olmadığını belirtti.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin dün telefonla görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ABD askerlerinin ülkesinden çekilmesini planlamak üzere Irak'a bir heyet göndermesini söylediği açıklanmıştı.

'ÇEKİLMEYİ DEĞİL YERLEŞMEYİ GÖRÜŞECEK'

ABD Dışişleri Sözcüsü Ortagus yaptığı açıklamada "Şu aşamada Irak'a gönderilen herhangi bir heyet stratejik ortaklığımızı en iyi nasıl yenileyebileceğimizi görüşecektir, askerlerin çekilmesini değil ama Ortadoğu'daki güçlerimizi doğru ve düzgün bir biçimde nasıl yerleştireceğimizi görüşecektir" dedi.

Ortagus ayrıca bugün bir NATO heyetinin de ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Irak'taki NATO varlığını güçlendirmeyi görüşmek üzere bulunduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Sözcüsü açıklamasında "Yine de ABD ile Irak hükümetleri arasında yalnızca güvenlik konusunu değil, mali, ekonomik ve diplomatik ortaklığımızı da görüşmeye ihtiyaç var" dedi. Ortagus ABD'nin Ortadoğu'da bir "iyilik gücü" olduğunu iddia ettiği açıklamasında "Egemen, müreffeh ve istikrarlı Irak'ın dostu ve ortağı olmak istiyoruz" dedi.

