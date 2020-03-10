ABD'den İdlib açıklaması: Rusya ya da Suriye ateşkesi ihlal ederse yaptırım uygularız

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, İdlib'de ateşkesin 'Suriye ya da Rusya tarafından ihlal edilmesi durumunda' yaptırım uygulayacaklarını söyledi. Jeffrey, Türkiye'ye destek konusunda 'NATO'nun ne yapabileceğine bakıyoruz, tüm seçenekler masada' dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib'e ilişkin açıklamasında ateşkesin "Rusya ya da Suriye tarafından ihlali durumunda" yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

Ateşkesin Türkiye tarafından ihlali durumuna ilişkin ise herhangi bir açıklamada bulunmayan Jeffrey, NATO'nun Türkiye'ye desteğini değerlendirdiklerini söyledi.

Jeffrey, "İdlib'de kalıcı ateşkesin Rusya ve Suriye'nin çıkarına olduğuna inanmıyoruz. Onlar topyekün zafer kazanma peşinde" diye konuştu.

Brüksel'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Jeffrey, İdlib'deki duruma ilişkin NATO çerçevesinde Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemlerinin sağlanması dahil yardım konusunu dışlamadıklarını belirtti.

ABD'nin Türkiye'ye Patriot tedarik edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya Jeffrey "NATO'da ne yapabileceğimize bakıyoruz, tüm seçenekler masada" diye yanıt verdi.

Jeffrey ABD'nin Türkiye'ye destek için kara birlikleri göndermeyeceğini ancak havada neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili tutumunu netleştirmesi gerektiğini kaydetti.

Görüşmelerde ve basın toplantısında Jeffrey'ye ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield eşlik etti.

