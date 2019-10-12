ABD'den Ekvador hükümetine destek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ekvador'da süren eylemlere ilişkin dün yaptığı açıklamada hükümete ve devlet başkanı Lenin Moreno'ya olan desteğini dile getirdi. Pompeo, 'Dış aktörlerin dahil olma iddialarını inceliyoruz' açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ekvador'da süren eylemlere ilişkin dün yaptığı açıklamada hükümete ve devlet başkanı Lenin Moreno'ya olan desteğini dile getirdi.

'Dış aktörlerin dahil olma iddialarını inceliyoruz' açıklamasında bulunan Pompeo, şunları kaydetti:

"ABD, Ekvador Devlet Başkanı Moreno ve hükümetinin demokratik uygulamalarını kurumsallaştırma ve ekonomik reformları hayata geçirme çabalarına destek vermektedir. Söz konusu eylemlerde dış aktörlerin dahil olmasına ilişkin iddiaların farkındayız ve bu iddiaları inceliyoruz. Ekvador hükmetinin iyi yönetim ve sürdürülebilir ekonomiyi sağlamak adına aldığı kararları tanıyoruz. Demokratik haklara ve kurumlara saygı, Ekvador'un geleceği ve istikrarının temelidir. Demokrasi, refah ve güvenlik için Başkan Moreno ile ortaklığımıza devam edeceğiz."