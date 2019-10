ABD'den çelişkili mesajlara devam: 'Yeşil ışığınız' yok, sınırı aşmayın

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından Suriye'ye girmesi için Türkiye'ye "yeşil ışık" yakmadıklarını belirterek uyarıda bulundu.

Graham'ın "Türk Hükümeti'ne sesleniyorum" diye başlayan paylaşımı şöyle:

"Suriye'ye girmek için bizden yeşil ışık almadınız. Kongre'de size karşı iki partili devasa bir muhalafet var ve bu geçmemeniz gereken bir kırmızı çizgi. Halihazırda kırılgan olan ilişkileri bitirmek istiyorsanız, Suriye işgali bu işi görür. #KürtlerleDayanışın"

If you want to destroy what is left of a fragile relationship, a military invasion of Syria will do the job. #StandWithTheKurds

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 8, 2019