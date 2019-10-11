ABD'den bir yaptırım tehdidi daha: 'Trump yetki verdi'

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Trump’ın Türkiye’ye yaptırım uygulama yetkisi veren bir kararname imzaladığını ancak yaptırımları henüz etkinleştirmediğini söyledi. ABD Hazine Bakanlığı'na göre Trump'ın imzaladığı kararname ABD yönetimine Suriye'nin kuzeydoğusunda 'barış, güvenlik ve istikrarı daha da bozacak eylemler'e karışan Türkiye'deki birey ve kurumlara yaptırım yetkisi tanıyor.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, "Trump ABD'li yetkililere Türkiye’ye güçlü yaptırımlar için yetki veren yeni bir kararname imzaladı. Gerekirse Türkiye ekonomisinin şalterini indirebiliriz” açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Mnuchin "Finansal kuruluşları dikkatli olmaları ve yaptırımların gelebileceği konusunda uyarıyoruz" dedi.

Mnuchin "Bunlar çok güçlü yaptırımlar, umarız kullanmak zorunda kalmayız ama eğer gerekirse Türk ekonomisinin şalterini indirebiliriz" dedi.

Trump'ın Türkiye'nin Suriye'deki harekatından "endişe duyduğunu" belirten Mnuchin, "Başkan, Türkiye'nin tek bir IŞİD savaşçısının bile kaçmasına izin vermemesinin zorunlu olduğunu açıkça söylemek istiyor" diye konuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, Trump'ın imzaladığı kararnamenin, ABD yönetimine Suriye'nin kuzeydoğusunda "barış, güvenlik ve istikrarı daha da bozacak eylemler"e karışan Türkiye'deki birey ve kurumlara yaptırım yetkisi tanıdığını açıkladı.

Bloomberg'in haberine göre, yaptırımlar konusundaki uzmanlar, ABD yönetiminin zaten Türkiye'ye yaptırım uygulama yetkisi bulunduğunu ve Hazine Bakanlığı'nın açıklamasının bir tür halkla ilişkiler faaliyeti olarak yorumlanabileceğini belirtiyor.