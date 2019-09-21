ABD'den asker gönderme kararı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Aramco tesislerine düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne asker gönderme kararı aldıklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Esper ve Genelkurmay Başkanı Dunford, düzenlediği ortak basın toplantısında geçen hafta Suudi Arabistan'ın doğusunda bulunan ve Aramco'ya ait Abkayk ve Hureys tesislerine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Esper, açıklamasında "Başkan Trump, Suudi Arabistan'ın talebine yanıt olarak savunma yapacak ve öncelikle hava ve füze savunmasına odaklanacak olan ABD kuvvetlerinin konuşlandırılmasını onayladı" dedi.

Dunford ise, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne asker gönderme kararı aldıklarını açıkladı.

Dunford, konuya ilişkin ayrıntılar hakkındaki kararların hafta sonu alınacağını ve bilgilerin önümüzdeki hafta açıklanacağını ifade etti. Kararın 'binlerce askeri' içermeyeceğini söyleyen Dunford, 'ölçülü bir dağıtım' yapılacağını söyledi.