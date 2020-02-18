ABD'den Alman ilaç şirketlerine 265 milyon dolar ceza

ABD mahkemesi, Alman Bayer ve BASF şirketlerine bir çiftçinin zirai tarım ilacı nedeniyle zarar görmesinden dolayı 265 milyon dolar cezaya hükmetti.

ABD'li şeftali üreticisi Bill Bader, Bayer ile BASF tarafından üretilen ve zararlı otlara karşı kullanılan "dicamba" adlı ilacın kendi arazisindeki ürünlere de zarar verdiği iddiasıyla iki şirkete dava açtı.

BBC'de yer alan habere göre, ABD'nin Missouri eyaletinde görülen davada mahkeme jürisi, çiftçiyi haklı buldu.

Jüri, Bayer ve BASF'nin ABD'li şeftali üreticisi Bader'a 15 milyon dolar "zarar karşılama" ve 250 milyon dolar para cezası ödemesini kararlaştırdı.

BAYER: YETERLİ DELİL YOK

Alman şirketi Bayer, jüri kararının ardından yaptığı açıklamada, dava sonucunun "hayal kırıklığı" olduğunu belirtti.

İlacın ürünlere zarar verdiğine ilişkin yeterli delil bulunmadığını, ilacın doğru kullanılması durumunda herhangi bir riskin oluşmayacağını savunan şirket, karara itiraz edeceklerini kaydetti.