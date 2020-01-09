ABD'den açıklama: Can kaybı yaşanmadı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İran'ın Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu olduğu 2 üsse 16 füze fırlattığını belirterek, füzelerin depo, otopark, taksi pistleri ve bir helikoptere hasar verdiğini, ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığını öne sürdü.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri ile bir araya geldikten sonra Pentagon’da basına değerlendirmelerde bulundu.

Mark Esper, "İran'ın üç bölgesinden dün gece kısa menzilli füze olduğunu tespit ettiğimiz 16 füze ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlu olduğu 2 üsse fırlatıldı. 11 füze el-Esad üssüne 1’i Erbil üssüne isabet etti. El-Esad üssünde bazı depo, taksi pistleri, otopark ve bir helikopter hasar gördü. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Koalisyon, ABD, dost kuvvetler veya sözleşmelilerden herhangi bir can kaybı olmadı" iddiasında bulundu.

Sputnik'in haberine göre, ABD ve Irak’ın saldırı öncesinde bilgilendirilip bilgilendirilmediğine ilişkin sorulara yanıt vermeyen Esper, saldırının rastgele atışlar olmadığını söyledi. Esper, erken uyarı sistemlerinin yapılan saldırının etkilerini minimize ettiğini belirtti.

Haşdi Şabi'yle İran’ın her ne kadar birbiri ile ilişkili de olsa ayrı tutulması gerektiğini söyleyen Esper, "İran’dan doğrudan talimat alan veya almayan Şii milis grupların önümüzdeki süreçte oradaki varlığımızın altını siyasi veya askeri olarak oymak adına bazı adımlar atmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ise "Gördüklerime ve verilen hasarlara bakarak yaptığım değerlendirmeye göre hem yapısal hasar hem de personel zayiatı verme niyetiyle yapılmış bir saldırıydı" ifadelerini kullandı.