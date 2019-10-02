ABD'den AB ürünlerine ek gümrük vergisi

ABD, Avrupa Birliği (AB) menşeli uçak ve tarım ürünlerine ek gümrük vergisi uygulamaya hazırlanıyor.
ABD'li ticaret yetkililerinin açıklamalarına dayandırılan haberlere göre, ABD, AB menşeli uçak ürünlerine yüzde 10, tarım ürünlerine yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacak ve ek vergiler 18 Ekim'de yürürlüğe girecek.
Ek gümrük vergilerinden etkilenecek ürünlerin tam listesinin yarın yayımlanacağı, bununla birlikte, vergilendirilmiş ürünlerin arasında jambonlar, peynirler, zeytinler ve viskilerin olduğu aktarıldı.
ABD’nin kararı, Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) ABD’nin ek gümrük vergisi koyma hakkı olduğunu açıklamasının ardından geldi.
DTÖ’ye göre, ABD, AB’nin Airbus isimli havacılık şirketine yönelik "yasadışı sübvansiyonlarına" karşı AB ürünlerine yönelik 7,5 milyar dolar değerinde ek vergi koyma hakkına sahip.
Konuya dair AB'den yapılan açıklamada, "ABD DTÖ'nin izin verdiği karşı tedbirlerini dayatmaya karar verirse, AB'ye de aynısını yapmaktan başka seçenek bırakmayacak” denildi.