ABD'deki Halkbank duruşması ertelendi

ABD'de bugün görülmesi beklenen Halkbank duruşması bankanın avukatının talebi üzerine ertelendi.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde bugün yapılacağı açıklanan Halkbank duruşması ertelendi.

Halkbank’ın avukatlarından Andrew C. Hruska, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne haftasonu yaptığı başvuruda daha önce duruşmaya katılmaları için müvekkillerinin kendilerine yetki vermesine rağmen Türk hukukuna göre bu yetkinin yönetim kurulu kararıyla olması gerektiğini kaydederek duruşmaya tam yetkili olarak katılabilmeleri için yönetim kurulu kararı gerektiğini belirtti.

Avukat Hruska mahkemeye sunduğu dilekçede, Halkbank Yönetim Kurulu’nun 27 Mart’ta toplanacağını ve Türk hukukuna göre ABD’de duruşmalara katılmaları için yönetim kurulundan tam yetki belgesi alabileceklerini belirterek, bugün yapılacağı açıklanan duruşmanın 31 Mart tarihine ertelenmesini talep etti.

VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre Halkbank avukatı Hruska’nın dilekçesini değerlendiren yargıç Richard Berman, talebi kabul edip duruşmanın 31 Mart tarihinde sabah 9.30’da yapılmasına karar verdi.

31 Mart’ta yapılacak duruşmada Halkbank’ı King & Spalding hukuk firmasına bağlı avukatlar Andrew Hruska, William Johnson ve Jacob Gerber savunacak.

Geçen Ekim ayında açılan davada Halkbank'a şu suçlamalar yöneltiliyor: "ABD’yi dolandırmak amacıyla komplo kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı, İran’a para transferleri yaparak ihlal etmek için komplo kurmak, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankacılık ve finans sistemini dolandırmak amacıyla komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak".

