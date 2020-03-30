ABD'de yeni koronavirüs teşhisi konulan bebek yaşamını yitirdi

ABD'de yeni koronavirüs taşıyan bir bebek yaşamını yitirdi. Bebeğin ölüm nedeni henüz kesinlik kazanmadı.

ABD'nin Illinois eyaletinde yeni koronavirüs teşhisi konulan 1 yaşından küçük bir bebek yaşamını yitirdi.

Guardian'da yer alan habere göre, Illinois Valisi J. B. Pritzker, bebeğin ölüm nedeninin henüz netlik kazanmadığını, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Illinois Kamu Sağlığı Yönetimi Müdürü Dr Ngozi Ezike de, "Ölüm nedeninin belirlenmesi için bütünlüklü inceleme yapılıyor. Bu ölümcül virüsün yayılmasını önlemek için her şeyi yapmalıyız. Kendimizi koruyamasak bile, çevremizi korumalıyız" diye konuştu.

Illinois, ABD'de vakaların en çok görüldüğü 8. eyalet konumunda. Eyalette şu ana kadar 47 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi.