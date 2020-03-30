'ABD'de vaka sayısı milyonları, ölü sayısı 200 bini bulabilir'

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde bulaşıcı hastalık merkezinin başındaki isim Anthony Fauci, salgının ülkedeki seyrine ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’ndeki bulaşıcı hastalık merkezinin başındaki isim Anthony Fauci ülkede koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 200 bini bulabileceğini belirtti.

Fauci, vaka sayısının da milyonlarla ifade edilebileceğini kaydetti.

Fauci, virüs nedeniyle 100 bin ile 200 bin arasında kişinin hayatını kaybedebileceğini söyledi.

Öte yandan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio kentin 5 Nisan’a kadar yüzlerce solunum cihazına, maskeye, eldivene ihtiyacı olacağını söyledi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, New Orleans kentinin de 4 Nisan’dan itibaren solunum cihazına ihtiyaç duyacağı kaydedildi. Kentin bulunduğu Louisiana’da yetkililer ulusal stoklardan solunum cihazı alıp alamayacaklarından emin değiller.

Louisiana Valisi John Bel Edwards 12 bin solunum cihazı taleplerine karşılık şu ana kadar 192 solunum cihazı alabildiklerini söyledi.