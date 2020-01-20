ABD'de uzun namlulu silahlarla ‘silahlanma’ eylemi

ABD’nin Virginia eyaletinin başkenti Richmond’da Yasama Meclisi tarafından silahlanmanın kontrol edilmesinin görüşüldüğü esnada büyük bir miting düzenlendi. Eyleme katılanların silahlı gelmeleriyse dikkat çekti.
New York Times eylemciler arasında beyaz üstünlükçü ırkçı grupların ve neo-nazi silahlı militanların bulunduğunu aktardı.
Yasa teklifinin görüşüldüğü Yasama Meclisi'ne silahların alınmasına izin verilmedi. Binanın önü çitlerle çevrilirken içeri giren eylemciler tüfeklerini çitlerin dışında bıraktı.
Responsible gun owners? pic.twitter.com/2k5mjRubDJ
— Brandon Jarvis (@Jaaavis) January 20, 2020