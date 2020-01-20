ABD'de uzun namlulu silahlarla ‘silahlanma’ eylemi

ABD’nin Virginia eyaletinin başkenti Richmond’da silahlanmanın kontrol edilmesi yasasına karşı ırkçı grupların da katıldığı bir eylem düzenlendi. Eyleme gelenlerin uzun namlulu silahlar taşıması ve kamuflaj üniformaları giymeleri dikkat çekti.

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