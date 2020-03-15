ABD'de ülke içi seyahat yasağı gündemde

ABD yeni koronavirüs salgını nedeniyle AB ülkelerine yönelik seyahat yasağını kapsamına İngiltere ve İrlanda'nın da alınacağı açıklanırken, zorunlu olmayan durumlarda ülke içinde de seyahat edilmemesi öneriliyor. Öte yandan New York'ta koronavirüs kaynaklı ilk ölümün de gerçekleştiği duyuruldu.

Yeni koronavirüsle (KOVİD-19) mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, AB ülkelerine yönelik seyahat yasağını kapsamına İngiltere ve İrlanda'nın da alınacağını açıkladı.

Pence, Pazartesi geceyarısından itibaren İngiltere ve İrlanda'dan da seyahatlerin yasaklanacağını açıkladı. Yasak, ABD vatandaşları ve kalıcı oturum izni bulunanları (yeşil kartlılar) kapsamıyor. Geçen Cuma gecesinden itibaren Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ABD’ye seyahat yasaklanmıştı.

'ZORUNLU OLMADIKÇA SEYAHAT ETMEYİN'

Öte yandan Amerikanın Sesi'nde yer alan habere göre, ülkede seyahat yasakları da gündemde. Trump, “Zorunlu değilseniz seyahat etmeyin. Bu şeyin sona ermesini istiyoruz. Çok sayıda insana bulaşmasını istemiyoruz” diye konuşmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tüm personel ve ailelerinin 11 Mayıs'a kadar Amerika içinde seyahatlerine kısıtlama getirildiğini açıklamıştı.

NEW YORK'TA İLK ÖLÜM

New York Valisi Andrew M. Cuomo, New York Hastanesinde tedavi gören 82 yaşındaki bir kadının koronavirüsten tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşlı kadının daha önce solunum yetmezliği yaşadığını ve 3 Mart'tan bu yana New York Hastanesi'nde tedavi gördüğünü söyleyen Vali Cuomo, New York'ta şu anda teyit edilmiş 524 vakanın bulunduğunu kaydetti.

New York'taki ölüm vakası ile birlikte ABD'de koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 49'a yükseldi.