ABD'de 'turuncu bileklik' şüphesi: 3 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin Pittsburgh kentinde bir apartmanda yapılan etkinlikte dağıtılan turuncu bileklikleri takan 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin Pittsburgh kentinde bir apartmanda yapılan etkinlikte dağıtılan turuncu bileklikleri takan 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

CNN'de yer alan habere göre, ihbar üzerine olayın yaşandığı apartmana gelen Pittsburgh polisi, beş kişinin etkinliğin yapıldığı dairede, bir kişinin asansörde, bir kişinin de sokakta bilinçsiz bir şekilde yere yatmış şekilde bulunduğunu bildirdi.

7 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği belirtilirken, hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

İncelemelerde uyuşturucu kullanımına ilişkin bir işaret bulunmadığını ve etkinliğin yapıldığı apartmanda bir güvenlik sorunu olmadığını belirten polis, turuncu bileklik dağıtan mekanların araştırıldığını duyurdu.