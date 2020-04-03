ABD'de Trump'ın karşısına çıkacak adayın açıklanacağı kongre ertelendi

ABD'de Demokrat Parti, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump'ın rakibi olacak adayının resmen duyurulacağı kongreyi koronavirüs salgını nedeniyle erteledi.

ABD'de Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın karşısına çıkacak Demokrat Parti adayının resmen duyurulacağı kongre koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Demokrat Parti'nin Ulusal Kongre Komitesi'nden yapılan açıklamada 13 Temmuz'da yapılması planlanan kongrenin 17 Ağustos'a ertelendiği duyuruldu.

Erteleme gerekçesi ise "beklenmeyen sağlık krizi" olarak açıklandı.

Demokrat Parti'nin ön seçimlerinde adaylık için yarışı sürdüren eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden halihazırda en çok delegenin oyunu alan aday adayı. Onu diğer aday adaylarının yarıştan çekilmesinin ardından Biden'ın tek rakibi olarak kalan Bernie Sanders izliyor.

Ertelenen kongreyle ilgili yapılan açıklamada sağlık yetkililerinin yönlendirmelerine göre planlamanın yapılacağı belirtildi.

Koronavirüs pandemisinin merkezi haline gelen ABD'de 5 bin 600'den fazla kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 236 bin kişi enfekte oldu.

Demokrat Parti'nin başkan adayını resmen duyuracağı kongre 17 Ağustos'ta Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde yapılacak.

Cumhuriyetçi Parti'nin mevcut Başkan Trump'ı resmi olarak aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos'ta Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde yapılacak.

ABD Başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak ve seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

