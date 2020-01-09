ABD'de tepkilerin hedefinde Trump var: Süleymani istihbaratı ikna edici bulunmadı

ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisi'nin gündemi İran'la yaşanan büyük gerilim olurken, yapılan bilgilendirme toplantılarının ardından dikkat çeken açıklamalar geldi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve CIA Başkanı Gina Haspel önce Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin tamamını basına kapalı oturumda bilgilendirdi. Trump yönetiminden aynı ekibin bir sonraki durağı da Senato’ydu.

Demokrat Kongre üyeleri, Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü operasyon öncesinde ABD’ye yönelik saldırı tehdidi olduğuna ilişkin istihbaratın Trump yönetimi yetkililerinin savunduğu kadar büyük ve acil olduğu konusunu sorguladı. Demokrat Kongre üyeleri, bilgilendirme çerçevesinde yetkililerin paylaştıkları istihbari bilgileri yeterince ikna edici bulmadıklarını belirtti. Kongre üyeleri brifingin ardından yaptıkları değerlendirmede Trump yönetiminden 4 yetkilinin verdikleri yanıtları da tatminkar bulmadıklarını söyledi.

VOA'nın haberine göre, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü operasyon kararının alınmasında etkili olduğu belirtilen istihbarat konusunda soru işaretlerini gündeme getirdi. Engel, “ABD’ye yönelik açık ve yakın bir tehdidin olduğu bize söylendi. Bundan pek emin değilim. Bakın, öldürdüğümüz kişi elbette canımız ciğerimiz değil. Ben onun ya da İran rejiminin hayranı değilim” dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Kongre’nin Başkan Donald Trump’ın İran konusunda atabileceği askeri adımları sınırlamak amacıyla “Savaş Yetkisi Yasası” tasarısını bu hafta oylayacaklarını belirtti. Pelosi söz konusu tasarının Çarşamba günü önce alt komisyonda Perşembe günü de Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’unda oylanacağını söyledi.

Demokrat Senatör Chris Van Hollen “Trump’ın İran’la nükleer anlaşmayı çöpe atma kararı ve düşünmeden attığı adımlar yüzünden hala savaşın eşiğindeyiz. Trump İran’ın Irak’taki nüfuzumuzun altını oyma amacına ulaşmasına yardımcı oluyor. Kimse daha güvende değil. Hasarın onarılması konusunda bir plan ya da strateji de yok” yorumunda bulundu.

Demokrat Senatör Chris Murphy de “Nereden bakarsanız bakın, bu büyük bir ulusal güvenlik beceriksizliği. Karşımıza aldığımız Irak askerlerimizi çıkaracak. İran nükleer silah programına yeniden başlıyor. IŞİD’e karşı operasyonlar durdu. Ne için? İran’ın bize saldırmamasını sağlamak için” değerlendirmesinde bulundu.

Murphy, “Trump politikasının başarısız olduğunu anlamalı. Gerilimi tırmandırma stratejisi İran’ı caydırmadı, aksine nükleer silah programına yeniden başladı. Trump ülkenin güvenliğini kendi gururunun önüne koymalı ve gittiği yönü değiştirmeli” dedi.

Demokrat Senatör “Dün gece İran’ın saldırısını büyük bir karşılık verilmesi gereken savaş sebebi olarak niteleyen bütün Neo-con Cumhuriyetçiler’in Trump’ın çatışmayı tırmandırmayacağını söylemesinin ardından tavır değiştirmesine bayılıyorum. Haksızlardı ama bu bize Cumhuriyetçi Parti’nin sadece tek bir kişiden ibaret olduğunu bir kez daha göstermiş oldu” yorumunu yaptı.