ABD’de temizlik işçileri maske ve ek ödeme talebiyle greve çıktı

Vaka sayısının 70 bine yaklaştığı ABD'de alınmayan önlemler nedeniyle eylemler başladı. Pittsburgh şehrinde temizlik işçileri, yüz maskesi ve tehlikeli koşullarda çalışma nedeniyle ek ödeme talebiyle greve çıktı.

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh şehrinde temizlik işçileri, greve çıktı.

Grevci işçilerden biri olan ve yerel bir TV kanalına konuşan Sheldon White, “Her çöp torbasına el attığımızda hayatımızı riske atıyoruz” diyerek çöpleri toplamayacaklarını ifade etti.

İşçiler yüz maskesi ve ek ödeme talep etti.

Kentte sokağa çıkma yasağı uygulansa da temizlik işçileri bundan muaf tutuluyor.

Pittsburgh Belediyesi ise bir açıklama yaparak temizlik işçilerine temizlik bezleri, eldiven verildiğini ve tulumlarını her gün yıkamalarının söylendiğini belirtti.

WPXI-TV, işçilere Çarşamba günü ödemesinin yapıldığını, Perşembe günü işe gelmelerinin söylendiğini duyurdu.