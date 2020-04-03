ABD'de tarım dışı istihdamda 10 yıl sonra ilk gerileme: 701 bin kişi

ABD'de Mart ayında tarım dışı istihdam 701 bin kişi geriledi ve işsizlik oranı yüzde 4,4'e yükseldi. Beklentiler istihdamın 100 bin azalacağı ve işsizlik oranının yüzde 3,7 olacağı yönündeydi.

Koronavirüs pandemisinin ABD ekonomisi ve istihdamındaki etkileri üzerine Bloomberg’de bir haber yayımlandı.

Haberde ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede tarım dışı istihdamın Mart ayında önceki aya göre 701 bin kişi gerilediği, bunun Eylül 2010'dan bu yana ilk gerileme olduğu belirtildi.

İşsizlik oranı 50 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,5'ten yüzde 4,4'e yükseldi. Önümüzdeki aylarda bu oranın yüzde 10’un üzerine çıkması bekleniyor.

Son 2 haftada 10 milyon kişi ise işsizlik ödeneği için başvurdu.

Geçici işten çıkarılma durumunda işsiz olarak sınıflandırılan kişi sayısı 1960 yılından bu yana en yüksek oranına ulaştı. Bu sayı Şubat ayında 801 bin iken Mart ayında 1,85 milyona ulaştı.