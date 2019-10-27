ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Teksas eyaletindeki bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Yerel kanal muhabiri, saldırıda en az iki kişinin yaşamını yitidiğini duyurdu.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Greenville kentinde Texas A&M Üniversitesinin mezunlar partisinde silahlı saldırı düzenlendi.

Dallas Morning News gazetesinde yer alan haberde, saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtilirken, yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Bölgede yerel yayın yapan WFAA-TV kanalının muhabiri Jason Whitely, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampüsteki saldırıda en az iki kişinin yaşamını yitirdiğini, 10'dan fazla yaralı olduğunu aktardı.

Whitely saldırıda otomatik silah kullanıldığının sanıldığını belirtilken, saldırganın kimliği ve yakalanıp yakalanmadığı henüz bilinmiyor.