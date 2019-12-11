ABD’de silahlı çatışma: 6 ölü

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City’de çıkan silahlı çatışmada biri polis olmak üzere 6 kişinin öldüğü bildirildi.

ABD'nin New Jersey eyaletinin Jersey City şehrinde çıkan silahlı çatışmada biri polis, 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Jersey City Belediye Başkanı Steven Fulop, Twitter'dan yaptığı açıklamada, çatışmada bir polisin hayatını kaybettiğini, 3 polisin de yaralandığını duyurdu.

Yerel medyaya bilgi veren ismini açıklanmayan kaynaklar, çatışmanın bir cinayet soruşturması üzerine başladığını, zanlıların “bodega” denilen küçük mahalle dükkanına kaçarak polise ateş açtığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı paylaşımda, “Jersey City'deki korkunç çatışmayla ilgili bilgilendirildim. Dualarımız bu zor ve trajik zamanda kurbanları ve aileleri içindir. Bölgedeki yerel ve eyalet yetkililerine yardım ederken durumu da izlemeye devam ediyoruz.”