ABD'de ölü sayısı 100'ü geçti: Sokağa çıkma yasağı gündemde

ABD'de yeni koronavirüs salgını kaynaklı ölü sayısı 115'e yükseldi.

ABD'de yeni koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısı 6 bin 514, ölü sayısı ise 115'e yükseldi.

ABD'deki ölümlerin büyük çoğunluğu Washington ve New York'ta gerçekleşti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni koronavirüs salgını nedeniyle halkın ilaç ve gıda gibi sadece temel ihtiyaçlar dışında evden çıkmaması emri yayınlayıp yayınlamama konusunda 48 saat içinde bir karar alacağını açıkladı.

TEST SATIŞINA BAŞLANACAK

ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, özel şirketlerin koronavirüs test kitlerini doğrudan halka satışa sunmaya başlamalarına izin vereceğini açıkladı.