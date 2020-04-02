ABD'de Mart ayında rekor silahlanma kaydı

ABD'de FBI tarafından kayıt altına alınan silahlanma sayısı Mart ayında rekor seviyeye ulaştı. Silahlanma, KOVİD-19 vakalarının en çok görüldüğü eyaletlerde arttı.

Ulusal Anında Ceza Arka Plan Kontrol Sistemi (NICS), ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından kayıt altına alınan Mart ayı silahlanma sayısına ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, Mart ayındaki silahlanma sayısı 3,7 milyonu bularak tüm ayların rekor seviyesine ulaştı.

Sayının, Şubat ayı verilerine göre yüzde 33 arttığı kaydedildi. Şubat ayında bu sayı, 2,8 milyondu.

Mart ayında yapılan günlük silah kaydı sayısının, 1998 yılında kurulan NICS tarihindeki 10 en yüksek günlük sayının 5'ini gördüğü belirtildi. Cuma günü yapılan silah kaydı sayısının 210 bini aşarak rekor sayıya ulaştığı aktarıldı.

ABD'li haber sitesi Axios'ta yer alan habere göre, ülkede silah ve mühimmat alımı Washingon, Kaliforniya ve New York gibi KOVİD-19 salgınından en çok etkilenen eyaletlerde arttı.

Şu ana kadar 215 bin 344 KOVİD-19 vakasının görüldüğü ABD'de 5 bin 112 kişi yaşamını yitirdi.