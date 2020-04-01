ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bini geçti

ABD'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 920 oldu. Ülkede toplam can kaybı 4 bin 90'a, vaka sayısı 189 bin 633'e çıktı.

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 920 artarak 4 bin 90'a yükseldi.

Pandeminin merkezi haline gelen ABD'de son 24 saatte Kovid-19 teşhisi konulanların sayısı 25 bin 23 oldu.

​Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ülkedeki toplam vaka sayısı 189 bin 633'e yükseldi.

ABD'de salgının en çok etkilediği eyalet olan New York'ta vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 665 artarak 76 bin 49'a çıktı, eyalette virüsten şimdiye dek bin 714 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya genelinde vaka sayısında ilk sırada olan ABD'yi 105 bin 792 vakayla İtalya, 102 bin 136 vakayla da İspanya takip ediyor.

