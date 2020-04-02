ABD'de işsizlik sigortasına başvuru rekor seviyeye ulaştı

ABD'de yeni koronavirüs salgınının ardından işsizlik sigortasına başvuru sayısı iki hafta üst üste iki katına çıkarak rekor kırdı.

ABD'de yeni koronavirüs salgınının ardından işsizlik sigortasına başvuranların sayısı neredeyse iki katına çıkarak iki hafta üst üste rekor seviyeye tırmandı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, geçen hafta 6,65 milyon kişi işsizlik sigortasına başvuruda bulundu.

Bloomberg'in haberine göre, iki hafta önceki başvuru sayısı 1,25 milyondan 3,03 milyona yükselerek 2013'ten bu yana en yüksek sayıya ulaştı. Bu sayı, daha sonra 3,31 milyon olarak revize edildi.

Başvurularla birlikte sigortasız işsizlik oranı yüzde 2,1'den yüzde 1,2'ye düştü.

Salgının ülkede otel ve restoranların yanı sıra sağlık, sosyal destek, fabrika, perakende ve inşaat sektörünü de büyük oranda etkilediği belirtildi.

Kaliforniya 879 binle en çok başvuru yapılan eyalet oldu.