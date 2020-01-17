ABD’de ırkçılık tartışması: Cep telefonu nedeniyle 12 yıl hapis cezası

ABD'de cezaevine cep telefonuyla giren siyahi mahkuma verilen 12 yıllık ceza, yargıda ırkçılık tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Hakim ise daha önce de hırsızlıktan sabıkası olan mahkumun 12 yıl ceza almasının 'çok da fazla olmadığını' söyledi.

ABD'de Mississippi Yüksek Mahkemesi, hafif bir suçtan tutuklanan ancak cezaevine cep telefonuyla girdiği için daha sonra 12 yıl hapis cezası alan Afrika kökenli siyahi bir ABD vatandaşının cezasını onadı.

Euronews'in haberine göre, mahkemenin 9 kişiden oluşan halk jürisindeki tek siyahi üye Justice Leslie King kamuoyuna yaptığı açıklamada, 12 yıllık cezası onanan Willie King isimli mahkumla ilgili davanın farklı seviyelerde adalet sisteminin başarısızlıklarını da açık bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Willie, “Önemsiz bir suçtan tutuklanan siyahi mahkumun, cezaevine girerken doğru dürüst aranıp aranmadığı veya ona cep telefonu ile girmenin yasak olduğunun söylenip söylenmediği bile belli değil” diyerek tepkisini dile getirdi.

Miami Herald gazetesi köşe yazarı Leonard Pitts de, karara tepki gösterdiği yazısında, Vali Tate Reeves'in telefonlarını da yayıMladı ve okuyucuların gerekli tepkiyi göstermesini istedi.

2018 yılında mahkum olan 39 yaşındaki Nash, verilen cezanın orantısız olduğu ve anayasaya aykırı olduğu için yüksek mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme hakimi ise cezaevinde öldürücü silah ve cep telefonu bulundurmanın cezasının 3 yıldan başlayıp, 15 yıla kadar çıkabileceğini belirterek, daha önce de hırsızlıktan sabıkası olan mahkumun 12 yıl ceza almasının "çok da fazla olmadığını" savundu.