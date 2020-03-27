ABD'de hastane önlerine mobil morglar konuldu

Son 5 gündür neredeyse her gün 10 binin üzerinde yeni vaka tespitinin yapıldığı ABD, salgının en çok yayıldığı yer olan New York'ta hastane önlerine mobil morg yerleştirdi.

ABD'de salgın önlemlerine hastane önüne yerleştirilen mobil morglar da eklendi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, uuzun, beyaz, dikdörtgen kamyonlar, Manhattan'daki Bellevue ve Queens'teki Elmhurst Hastanesi'nin önüne park etti.

Bu kamyonlar soğuk hava tertibatlı morglar. Son olarak 11 Eylül saldırılarının ardından kullanılmışlardı. Şimdiyse salgına hazırlık kapsamında, kentteki morgların dolması durumunda devreye girmek için hazırlandılar.

Kentte şu anda 39 bin vaka var ve New York Eyaleti Valisi Andrew Cuomo, son 24 saatte hastanelere yatanların yüzde 40 arttığını söyledi.