ABD'de 170 bin mahkum hücreye kapatıldı

ABD'de 170 bin mahkum, koronavirüs salgınına karşı önlem gerekçesiyle hücre ve koğuşlara kapatıldı.
BBC'de yer alan habere göre, mahkumlar en az iki hafta boyunca hücre ve koğuşlardan çıkamayacak.
Federal Cezaevleri Bürosu, ülkedeki 122 cezaevinde en az 57 mahkum ve 37 muhafızın KOVİD-19 hastalığına yakalandığını bildirdi.
Büro, "Karar, mahkumların uygunsuz davranışları değil, genel sağlığa ilişkin kaygılar neticesinde alındı" açıklamasında bulundu.
Mahkumların eğitim ve ruh sağlığı tedavilerine devam edebileceği ve duş ve benzeri hizmetler için "sınırlı toplanmalara" izin verileceği kaydedildi.
Karar, Louisiana hapishanesinde iki mahkumun yeni koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından geldi.