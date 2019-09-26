ABD yargısından AKP'yi sevindirecek karar

ABD’de federal yargıç, Türkiye adına Gülen’in iadesi için yasa dışı lobicilikten suçlu bulunan İran ve ABD vatandaşı Bijan Rafiekian hakkındaki hükmü bozdu.

ABD’de federal yargıç Anthony Trenga, Türkiye adına Gülen’in iadesi için yasa dışı lobicilikten suçlu bulunan İran ve ABD vatandaşı Bijan Rafiekian hakkındaki hükmü bozdu.

Yargıç Trenga, savcılığın Rafiekian’ın Türkiye hükümeti için gizli ajan olarak faaliyet yürüttüğüne dair yeterli kanıt sunamadığına hükmetti.

Trenga, üst mahkemenin delilleri yeterli bularak Rafiekian’ın suçlu olduğu yönündeki hükmü devam ettirmesi halinde yeni bir yargılama sürecinin önünün açılacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in iş ortağı olan İran ve ABD vatandaşı Rafiekian ve Türk ve Hollandalı iş adamı Ekim Alptekin, geçen Temmuz ayında Virginia’da görülen davada jüri tarafından suçlu bulunmuştu.