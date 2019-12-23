ABD yaptırımları sonrası Kuzey Akım-2'de ilk fire

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinde boru döşeme çalışmalarını yürüten İsviçreli Allseas şirketinin, ABD'nin projeye yönelik yaptırımları uygulamaya koyması nedeniyle Baltık Denizi'ndeki gemisini geri çektiği belirtildi.

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinde boru döşeme çalışmalarını yürüten İsviçreli firma, Rus gazını doğrudan Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyacak hattın borularını döşeyen gemisini geri çekerek çalışmaları askıya aldı.

Bloomberg'in şirket temsilcilerine dayandırdığı haberine göre, çalışmaların ne kadar süreyle askıya alındığına dair hiçbir açıklama yapılmadı.

Bu arada Almanya Transatlantik İlişkileri Koordinatörü Peter Beyer, hattın inşasının ABD'nin yaptırımlarından dolayı maliyetinin artmasına rağmen gelecek yılın ikinci yarısında tamamlanacağını belirtti.

Beyer, Allseas şirketinin ABD'nin yaptırım kararı nedeniyle projedeki çalışmalarını askıya almasına ilişkin Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, "AllSeas'ın kararı boru hattının inşasını geciktirecek ve maliyetleri artıracak. Fakat projenin 2020'nin ikinci yarısında tamamlanacak" dedi.

Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların yürürlüğe girdiğini ve Washington’un boru hatlarının yapımını gerçekleştiren şirketlerden çalışmalarını derhal durdurmalarını talep ettiğini açıklamıştı. Almanya hükümeti de, yaptırımları ülkenin iç işlerine müdahale olarak niteleyerek ABD'nin yaptırım kararını kınamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde, ABD'nin doğalgaz boru hatlarına yönelik yaptırımlarını değerlendirmiş, hattın inşasının yaptırımlara rağmen tamamlanacağını vurgulamıştı. Lavrov, ABD'nin yaptırımlarının yanıtsız bırakılmayacağını da söylemişti.

Şu anda hattın 2100 km'lik bölümü inşa edilmiş durumda. Hattın Almanya'ya ulaşması için sadece 300 km kaldı.