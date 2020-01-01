ABD yaptırımları nedeniyle yüzlerce çocuk ölüm tehlikesi yaşıyor

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ABD'nin yaptırımları nedeniyle Mukopolisakkaridoz (MPS) hastalarının tedavisi için gerekli ilaçların temin edilemediğini dolayısıyla yüzlerce İranlı çocuğun ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ABD yaptırımları nedeniyle İranlı çocukların sağlığını tehlike altında olduğunu açıkladı.

Said Nemeki, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom'a hitaben yazdığı mektupta, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının ilaç ve tıbbi malzeme tedariğini engellediğini belirtti.

Rudaw'da yer alan habere göre, Nemeki, yaptırımların ilaç ve gıda ticaretini engellemediğini savunan ABD'li yetkililerin aksine, tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle uluslararası şirketlerin İran’a ilaç ve tıbbi malzeme satmadığını ifade etti.

ABD yaptırımlarının İran halkını hedef aldığını kaydeden Nemeki, "Sizin de bildiğiniz gibi İranlılar, ABD tarafından sürdürülen ekonomik savaşın kurbanı oldu. Washington'un yaptırımları, İran vatandaşları için ilaç ve tıbbi malzeme tedarikini imkansız hale getirmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nemeki, DSÖ Başkanı Adhanom'a hitaben, “İlaçları tedarik edilemeyen MPS hastası yüzlerce İranlı çocuğun ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bilgisini size vermek istiyorum” ifadesini kullandı.